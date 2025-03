Debora Bloch interpreta a vilã Odete Roitmann em ’Vale Tudo’ - Reprodução de vídeo

Debora Bloch interpreta a vilã Odete Roitmann em ’Vale Tudo’Reprodução de vídeo

Publicado 26/03/2025 08:38

Rio - A TV Globo divulgou um novo teaser de "Vale Tudo", que estreia no dia 31 de março, na noite desta terça-feira (25). Nas imagens, Odete Roitmann, interpretada por Debora Bloch, surge na mansão enquanto a irmã, Celina Junqueira (Malu Galli), e os filhos Afonso (Humberto Carrão) e Heleninha (Paolla Oliveira) faziam uma refeição.

"Podem se acalmar meus queridos, Odete Roitmann chegou", avisa a vilã. No trailer, a personagem ainda critica os herdeiros. "Não me importo com o que os meus filhos falam sobre mim. Aliás, eu também falo coisas terríveis sobre eles. Uma filha que só vive pelas tabelas, um filho obcecado por essa espelunca de país. Só falta tocar pandeiro", declara.

Podem se acalmar, meus queridos... ELA tá chegando! Todos prontos para odiarem Odete Roitman com todas as forças? Próxima segunda, sua nova novela das 9, #ValeTudo! pic.twitter.com/rPKLJKrB5d — TV Globo (@tvglobo) March 26, 2025

Por fim, Deborah diz: "As pessoas amam odiar Odete Roitmann". A atuação da atriz, inclusive, dividiu a opinião dos internautas nas redes sociais. Na primeira versão do folhetim, exibida originalmente em 1988, a personagem foi vivida por Beatriz Segall.

"Debora Bloch foi feita para o papel, sua intensidade dramática é impecável", opinou um usuário do Instagram. "Confesso que estou animado, e acho que Débora Bloch vai arrasar e ser excelente como Odete Roitman", disse outro. "Muito caricata, forçada demais, nada a ver com a Odete original", disparou uma terceira pessoa.