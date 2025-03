Rita Batista e Tati Machado - Reprodução do Instagram

Rita Batista e Tati MachadoReprodução do Instagram

Publicado 25/03/2025 07:39

Rio - Rita Batista e Tati Machado estão fora da nova temporada do "Saia Justa", do GNT, que estreia no dia 30 de abril, às 22h30. A informação foi confirmada pela emissora, nesta segunda-feira (25). As substitutas das apresentadoras, no entanto, ainda não foram divulgadas.

fotogaleria

No Instagram, Rita falou sobre sua participação na última temporada do programa, ao lado de Tati, Bela Gil e Eliana. "Que temporada fizemos! Foi um prazer imenso construir essa nova história do 'Saia Justa' ao lado de vocês. Obrigada por compartilharem esses momentos comigo. Vida longa ao nosso encontro!", escreveu.

"Muito obrigada pelas incríveis trocas. Brilhe muito e sempre", comentou Eliana. "Você tá no meu coração! Seguimos juntas", disse Tati.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rita Batista (@ritabatista)



Eliana e Bela Gil seguem no comando do "Saia Justa", debatendo os temas da atualidade e do universo feminino. De acordo com o GNT, Tati, que está grávida do primeiro filho, "estará presente até sua licença maternidade dando sua contribuição ainda mais especial em maio, mês das mães".