Galisteu disse ter sentido angústia enquanto via a minissérie

A apresentadora Adriane Galisteu, de 51 anos, deu sua opinião, nesta terça-feira (25), sobre a nova minissérie britânica “Adolescência”, que estreou no dia 13 de março, no canal Netflix. Através dos Stories do Instagram, a artista contou que sentiu “angústia” e que somente conseguiu dormir no final da madrugada, após terminar de ver a produção, sucesso no streaming.

“O que foi essa série ‘Adolescência’? É uma série que pega, é claro, quem tem filho adolescente, pré-adolescente ou criança. Eu não sei se pega tanto quem não tem filho. Eu nem sei dizer se gostei, porque eu achei tão angustiante, principalmente do meio para o final”, expressou Galisteu, que é mãe de Vittorio, de 14 anos.

“Aí quando terminou, o Alexandre [Iodice, marido de Galisteu] falou: ‘o que está acontecendo?’. o tanto que eu chorava e soluçava alto. Eu falava: ‘eu odiei’. Tudo às 5h da manhã”, contou.



A minissérie mostra a história de Jamie (Owen Cooper), um garoto de 13 anos, que é acusado de assassinar uma colega de escola. O menino, no entanto, nega o crime, levando policiais e familiares a se perguntarem o que realmente aconteceu.