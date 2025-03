Mauricio Mattar - Reprodução do Instagram

Publicado 25/03/2025 12:03

Rio - Mauricio Mattar, de 60 anos, marcou presença no SBT, nesta segunda-feira (24), e compartilhou um clique do momento no Instagram. Na imagem, ele aparece todo sorridente ao lado do símbolo da emissora e avisou: "Vem novidades por aí".

Não demorou muito para os internautas especularem o motivo da ida do artista ao SBT. "Tomara que volte a fazer novelas, excelente ator", opinou um admirador de Mauricio. "Novelas será? The noite ou Patrícia Abravanel ou Ratinho", analisou outro.

Ao DIA, nesta terça (25), a assessoria de imprensa do SBT negou que Mattar tenha sido contratado e explicou: "Não foi contrato. Gravou um quadro com o Ratinho".







Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Mauricio Mattar (@mauriciomattar)



Com cerca de quatro décadas de carreira, Mauricio já integrou o elenco de novelas como "Roque Santeiro" (1985), "O Salvador da Pátria" (1989), "Rainha da Sucata" (1990), "Pedra sobre Pedra" (1992), "A Viagem" (1994) - que será reexibida no 'Vale a Pena Ver de Novo' -, "Porto dos Milagres" (2001), "O Profeta" (2006), da TV Globo, e "Dona Xepa" (2013) e "Topíssima" (2019), da Record.

O artista também tem uma carreira na música e já gravou álbuns como "Mauricio Mattar" (1994), "A Gente Nunca Esquece" (1998), "Verdades e Mentiras (1999)" e "Diamantes" (2007).