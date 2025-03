Lillard foi diagnosticado com trombose venosa e se afastará da NBA por tempo indeterminado - Thearon W. Henderson / AFP

Publicado 26/03/2025 13:33

Rio - Um dos grandes nomes da NBA, Damian Lillard está fora de quadra por tempo indeterminado. O armador do Milwaukee Bucks foi diagnosticado com trombose venosa na panturrilha e precisará ficar afastado para cuidar da saúde.

Lillard não participou dos últimos três jogos dos Bucks por conta de um desconforto na panturrilha. Após realizar exames, a franquia divulgou o resultado do diagnóstico de trombose venosa. O armador já iniciou o tratamento e está sob cuidados médicos.

O jogador, de 34 anos, está tomando remédios para afinar o sangue, o que estabilizou o coágulo, de acordo com os Bucks. Lillard é o segundo atleta da NBA a ser diagnosticado com trombose nesta temporada. Em fevereiro, o pivô Victor Wembanyama, do San Antonio Spurs, foi afastado com o problema no ombro.

Na temporada, Lillard disputou 58 jogos e tem médias de 24.9 pontos, 4.7 rebotes e 7.1 assistências. Na história da NBA, o armador é o quarto atleta com mais bolas de três pontos (2.804), atrás de Stephen Curry (4.010), James Harden (3.144) e Ray Allen (2.973).