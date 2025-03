Observado por Filipe Luís, Arrascaeta em treino do Fla - Gilvan de Souza / Flamengo

Observado por Filipe Luís, Arrascaeta em treino do Fla Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 26/03/2025 13:20

Rio - Negociando com Jorginho, o Flamengo pode não ter no volante a sua última contratação para a temporada. De acordo com informações do "GE", a situação física de Arrascaeta, de 30 anos, tem preocupado o Rubro-Negro que avalia a contratação de um apoiador para reforçar o elenco.

O uruguaio se lesionou na derrota da sua seleção para a Argentina nas Eliminatórias Sul-Americanas. O camisa 10 sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa direita e não poderá estar em campo pelo Flamengo na estreia pelo Brasileiro, neste sábado, contra o Internacional.

Os problemas físicos do uruguaio não são recentes. Na última temporada, por exemplo, Arrascaeta só esteve em campo em 45 dos 75 jogos que o Flamengo disputou. A sequência maior de partidas consecutivas que o apoiador teve foi de 11.

Ídolo do Flamengo e estrela do elenco desde 2019, Arrascaeta tem contrato com o clube carioca até o fim de 2026. O staff do uruguaio já procurou o clube carioca para uma renovação do vínculo do camisa 10.