O português Nuno Campos já comandou primeiro treino do time sub-20 do Flamengo - Divulfação / Flamengo

Publicado 26/03/2025 09:45

o primeiro treino de Nuno Campos, novo técnico do sub-20. O português chegou ao clube com a missão de implementar uma nova forma de trabalhar com os jovens. O projeto de reestruturação e mudança de filosofia da base do Flamengo , planejado pelo diretor de futebol, José Boto, teve um passo importante na terça-feira (25), com, novo técnico do sub-20. O português chegou ao clube com a missão de implementar uma nova forma de trabalhar com os jovens.

Desde que chegou, Boto não esconde que um dos focos de seu trabalho está nas categorias de base. Ao pensar na formação de jogadores mais do que nos títulos, tem como exemplo o trabalho do Benfica e quer colocar em prática um modelo de jogo para todas as equipes rubro-negras de base, seguindo o que já é visto no time profissional.

Além de intensidade e ofensividade, a promessa é retomar as características do futebol brasileiro, deixando os jogadores mais livres para desenvolverem suas qualidades, sem se prenderam tanto a um rigor tático. E é com essa missão que Nuno assume o sub-20.



Para ajudar no trabalho, o departamento de scouting do Flamengo também terá papel importante, ao identificar jogadores com as características desejadas para essa nova filosofia de trabalho e fazer a captação para os times da base.

A carreira do técnico Nuno Campos antes do Flamengo

Com passagens como auxiliar na Roma, da Itália, no Porto e no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, onde trabalhou com Boto, o português também esteve no Toluca, do México, com Renato Paiva, atualmente no Botafogo. E já atuou como técnico em clubes menores de Portugal (Tondela e o Santa Clara).

A estreia já acontece na sexta-feira (28), no clássico com o Vasco, às 16h, no Estádio Luso-Brasileiro, pela terceira rodada do Brasileiro Sub-20.