ArrascaetaGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 25/03/2025 10:35

Rio - O Flamengo tem controlado o tempo em campo de Arrascaeta, que atuou por pelo menos 90 minutos em apenas duas partidas do time na temporada. O meio-campista iniciou 2025 sem estar 100%, e o clube adotou esse cuidado com o uruguaio. No entanto, ele se macucou durante a data Fifa, em jogo contra a Argentina, e agora lida com uma lesão no músculo adutor da coxa direita

"Bom, ainda não estou 100%. Aos poucos vou aprimorar a parte física. No jogo do fim de semana não vou estar com o time, porque ainda não é o tempo que eu preciso. A gente sofre um pouquinho com isso de viagem, se vai pra seleção, volta, treina e já tem jogo. Tem hora que quando estamos na seleção, os times estão descansando. Perdendo ou ganhando a gente tem que viajar. Então, a pegada é forte, mas esse ano a gente vai ir com calma, pensando no que seja melhor para o time e para mim também", afirmou Arrascaeta, ao canal GOAT, na época.

Ele iniciou os primeiros jogos do time principal do Flamengo na temporada, contra Volta Redonda, Sampaio Corrêa e Botafogo, no banco de reservas. O uruguaio entrou em campo durante a etapa complementar nas três partidas.

No compromisso seguinte, diante da Portuguesa, pelo Estadual, ele finalmente foi titular. Dias depois, o Flamengo encarou o Fluminense, mas o camisa 10 foi poupado para seguir o planejamento estabelecido no início da temporada

Após isso, Arrascaeta engatou uma sequência de sete jogos como titular. Embora tenha completado apenas a goleada por 5 a 0 sobre o Maricá, ele já passou a ter mais minutos. Além disso, no segundo jogo da final do Carioca, o meio-campista só foi substituído nos acréscimos do segundo tempo.

"Ele voltou de uma lesão grave no joelho, ficou tratando nas férias e perdeu uma parte da pré-temporada. Fizemos um controle da minutagem. Conforme foi melhorando eu pude dar mais minutos", disse Filipe Luís, após a vitória sobre o Fluminense no primeiro jogo da decisão.

Apesar desse controle, Arrascaeta sofreu a lesão enquanto estava com a seleção uruguaia. Por causa do problema, Arrascaeta pode desfalcar o Flamengo na estreia no Campeonato Brasileiro, contra o Internacional, às 21h do próximo sábado (29), no Maracanã.

Minutagem de Arrascaeta em cada partida*

Volta Redonda: 45 minutos.

Sampaio Corrêa: 45 minutos.

Botafogo (Supercopa): 19 minutos.

Portuguesa: 72 minutos.

Botafogo: 78 minutos.

Vasco: 65 minutos.

Maricá: 90 minutos.

Vasco: 79 minutos.

Vasco: 75 minutos.

Fluminense: 80 minutos.

Fluminense: 90 minutos.

*Sem contar os acréscimos.