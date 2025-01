Arrascaeta está se recuperando uma artroscopia no joelho direito - AFP

Arrascaeta está se recuperando uma artroscopia no joelho direitoAFP

Publicado 17/01/2025 15:07

Flamengo não terá Arrascaeta no amistoso contra o São Paulo, neste domingo (19), pela FC Series, nos Estados Unidos. Em entrevista ao canal "GOAT", o ídolo rubro-negro confirmou que não está 100% da lesão que sofreu no menisco do joelho direito. Estados Unidos - Onão terá Arrascaeta no amistoso contra o São Paulo, neste domingo (19), pela FC Series, nos Estados Unidos. Em entrevista ao canal "GOAT", o ídolo rubro-negro confirmou que não está 100% da lesão que sofreu no menisco do joelho direito.

"Bom, ainda não estou 100%,. Aos poucos vou aprimorar a parte física. No jogo do final de semana (contra o São Paulo) não vou estar com o time, porque ainda não é o tempo que eu preciso. A gente sofre um pouquinho com isso de viagem, se vai pra seleção, volta, treina e já tem jogo. Tem hora que quando estamos na seleção, os times estão descansando. Perdendo ou ganhando a gente tem que viajar. Então, a pegada é forte, mas esse ano a gente vai ir com calma, pensando no que seja melhor para o time e para mim também", afirmou.

Arrascaeta vem fazendo trabalhos específicos durante a pré-temporada nos Estados Unidos. O meia uruguaio faz atividades à parte do elenco para recuperar a parte física e deve ter controle de minutos nos primeiros jogos de 2025. Por conta da recuperação,. O meia uruguaio faz atividades à parte do elenco para recuperar a parte física e deve ter controle de minutos nos primeiros jogos de 2025.

O Flamengo entra em campo com o time principal pela primeira vez em 2025 contra o São Paulo, em amistoso, às 17h (de Brasília), no próximo domingo (18), na cidade de Fort Lauderdale.