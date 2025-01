Danilo é capitão da seleção brasileira - Rafael Ribeiro/CBF

Danilo é capitão da seleção brasileiraRafael Ribeiro/CBF

Publicado 17/01/2025 08:30 | Atualizado 17/01/2025 08:35

Rio - Fora dos planos da Juventus, da Itália, Danilo pode retornar para o futebol brasileiro em 2025. Há 13 anos na Europa, o lateral-direito é alvo do Flamengo e Santos, mas prioriza a proposta rubro-negra por causa do projeto esportivo, segundo a "TNT Sports".

Danilo tem contrato com a Juventus até junho deste ano e não vai renovar. Portanto, ele já pode assinar pré-contrato com outro clube. O clube italiano estaria disposto a rescindir o vínculo de forma amigável para facilitar a saída do jogador, que está fora dos planos para 2025/26.

Nos últimos dias, o Flamengo avançou em conversas com o estafe do jogador. Com as saídas de Fabrício Bruno e David Luiz, o Rubro-Negro intensificou a busca por um zagueiro e vê Danilo como uma boa opção. Embora seja lateral de origem, ele pode atuar na zaga e pretende seguir assim.

Danilo se desentendeu com o técnico Thiago Motta ao longo da temporada e perdeu espaço. O jogador, de 33 anos, defendeu a Juventus nas últimas seis temporadas. Ao todo, foram 213 partidas, nove gols e 14 assistências, além de um Campeonato Italiano, uma Supercopa da Itália e duas Copas da Itália.