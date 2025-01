Estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia - Futel/Prefeitura Uberlândia

Publicado 17/01/2025 16:04

Flamengo decidiu que levará mais um jogo do Campeonato Carioca para fora do Rio. De acordo com o "ge", o duelo contra a Portuguesa, pela oitava rodada, será realizado no Estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia. Rio - Odecidiu que levará mais um jogo do Campeonato Carioca para fora do Rio. De acordo com o "ge", o duelo contra a Portuguesa, pela oitava rodada, será realizado no Estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia.

A partida está marcada para o dia 5 de fevereiro, três dias após a Supercopa do Brasil, contra o Botafogo. O local deve ser confirmado em breve pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro.

Além do jogo em Uberlândia, o Flamengo tem outros dois jogos fora do Rio: contra Nova Iguaçu e Bangu, ambos em São Luís. Neste Carioca, o Rubro-Negro já jogou em Aracaju e Campina Grande.

