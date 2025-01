Jorginho está no Arsenal desde 2023 - Reprodução / Instagram @jorginhofrello

Jorginho está no Arsenal desde 2023Reprodução / Instagram @jorginhofrello

Publicado 18/01/2025 09:30 | Atualizado 18/01/2025 09:33

Rio - O Flamengo mantém conversas com Jorginho, do Arsenal, da Inglaterra. O Rubro-Negro vive um impasse em relação aos valores, mas busca um denominador comum para acertar a contratação do volante ítalo-brasileiro, de acordo com o "ge".

O principal entrave da negociação são os valores. Os números apresentados pelo estafe do jogador são "fora da realidade" do Flamengo. O Rubro-Negro, por sua vez, respondeu com os valores que considera mais justo e possível de investir na contratação.

Além disso, também é necessário conseguir uma liberação dos ingleses. Jorginho, de 33 anos, tem contrato com o Arsenal até junho deste ano e já pode assinar pré-contrato com outro clube. Porém, os Gunners desejam renovar o vínculo por mais uma temporada.

O Flamengo aposta no desejo de Jorginho em jogar no Brasil para conseguir uma liberação do Arsenal. O ítalo-brasileiro vê como uma boa oportunidade jogar no futebol brasileiro pela primeira vez como profissional. Ele chegaria para o lugar de Pulgar, que não deve permanecer em 2026.

Na atual temporada, Jorginho soma 18 partidas, sendo dez como titular. Contratado pelo Arsenal em 2023, o volante atuou em 70 jogos, fez um gol e deu três assistências. Ele também teve passagens pelo Chelsea, da Inglaterra, além de Napoli, Hellas Verona, Sambonifacese e Sassuolo, da Itália.