Alex Sandro chegou ao Flamengo após defender a JuventusGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 17/01/2025 12:19

convença o lateral-direito que tem atuado como zagueiro a retornar ao Brasil.

Alex Sandro abriu as portas do Flamengo para Danilo, que será negociado pela Juventus. Os dois são amigos e podem voltar a ser companheiros, caso o Rubro-Negro, que tem interesse na contratação

O lateral-esquerdo revelou que está em contato constante com o amigo, mas desconversou se tenta trazê-lo para jogar no Flamengo.



"É uma pessoa que eu converso quase todos os dias. Não só sobre futebol, mas de tudo. Mais do que um amigo, faz parte da minha família. O que falamos mais é a situação que ele está hoje na Juventus. Tem que primeiro resolver isso, é o mais importante. E que ele seja feliz independentemente de ser no Flamengo ou em outra parte", afirmou.

"Se ele vier eu e o grupo vamos receber de braços abertos. É um jogador importante e foi assim por onde passou, não seria diferente aqui".



Enquanto o Rubro-Negro não contrata mais um zagueiro, Alex Sandro também se colocou à disposição para fazer a função caso necessário.



"Na Juventus, joguei várias vezes como zagueiro, até aqui no Flamengo. Aprendi a me sentir à vontade. No começo foi difícil, mas hoje me sinto habituado. Filipe já conversou comigo, pode ser que me use na linha de três e futuramente na linha de quatro", contou.