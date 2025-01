Juninho é reforço do Flamengo para 2025 - Diulgação / Qarabag

Publicado 16/01/2025 18:00

Rio - O nome de Juninho apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta quinta-feira (16). Dessa forma, o atacante já tem condições legais de estrear pelo Flamengo . Ele é o primeiro reforço do Rubro-Negro para a temporada.

O clube carioca oficializou a contratação do jogador, que pertencia ao Qarabag, do Azerbaijão, na tarde da última quarta (15) . O vínculo de Juninho com o Fla vai até o fim de 2028.

O último jogo do atacante aconteceu no dia 22 de dezembro. Dessa forma, a tendência é de que não demore a estar fisicamente apto para fazer a estreia com o manto.

Carreira

Ele revelado pelo Athletico-PR, onde pouco atuou. Ele também soma passagens por empréstimo por GE Brasil, Novorizontino, Figueirense e Vila Nova, além de Portimonense e Estoril, de Portugal.

Na temporada 2020/21, foi para o Chaves, clube português onde atuou até 2023, quando se transferiu para o Qarabag.