Artur Jorge é o técnico do Al-Rayyan - Divulgação / Al-Rayyan

Publicado 16/01/2025 16:42

Rio - Após tirar o técnico Artur Jorge do Botafogo, o Al-Rayyan, do Catar, demonstrou interesse na contratação do atacante Luiz Araújo, do Flamengo. Nas última horas, a diretoria rubro-negra foi procurada pelos empresários do jogador e informada que o time catari queria saber as condições financeiras para abrir negociação. A informação foi dada pelo jornalista Venê Casagrande.

Em sua resposta, o Flamengo afirmou que "o valor é acima do que foi pago para tirá-lo da MLS", no segundo semestre de 2023, ou seja, mais de 9 milhões de euros (R$ 48 milhões no câmbio da época). Porém, neste momento, o Rubro-Negro não tem nenhuma intenção de vender o jogador e descartou abrir conversas.

Recentemente, o diretor de futebol José Boto garantiu que o clube não negociará nenhum jogador considerado importante nesta janela, entre eles Luiz Araújo.

"Não temos a intenção de vender nenhum jogador que seja fundamental. A não ser que seja uma loucura, daquelas que você não pode dizer 'não'. Não está nos planos vender nenhum desses jogadores. A ideia é agregar poucos jogadores para que o elenco seja mais forte", afirmou Boto.

Desde que chegou ao Flamengo, Luiz Araújo disputou 78 jogos, com 10 gols marcados e 11 assistências. No ano passado, vivia ótimo momento, mas perdeu a parte final da temporada ao passar por uma artroscopia para tratar de uma lesão osteocondral no joelho direito.