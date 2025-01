Wesley na pré-temporada do Flamengo nos Estados Unidos - Gilvan de Souza / Flamengo

Wesley na pré-temporada do Flamengo nos Estados UnidosGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 15/01/2025 16:02

está em sexto lugar do estudo.

O Observatório do Futebol (Cies, sigla em inglês) divulgou a lista de melhores jogadores sub-23 que não estão nas cinco principais ligas do mundo (Inglaterra, Espanha, Alemanha, Itália e França). E Wesley, do Flamengo do estudo.

Valorizado, o lateral-direito de 21 anos desperta interesse de clubes europeus desde o ano passado A tendência é que permaneça no Rubro-Negro até, pelo menos, o meio do ano.



Wesley é o único jogador no Top-10 que não atua por um clube europeu. Ele supera, inclusive, Estevão, do Palmeiras, que está em 11º lugar.



Quem está na frente de Wesley

O líder da lista é o belga Debast, do Sporting, de Portugal, seguido pelos holandeses Flamingo e Tillman, ambos do PSV, da Holanda. Ainda estão na frente do lateral do Flamengo o ucraniano Sudakov, do Shakhtar, da Ucrânia, e o português Álvaro Carreras, do Benfica.

O estudo aponta um índice para cada jogador e considera o tempo em campo no último ano, o nível esportivo das partidas disputadas, bem como as performances em seis áreas.