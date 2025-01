Filipe Luís e Gerson em treino nos Estados Unidos - Gilvan de Souza / CRF

Publicado 14/01/2025 21:03

fotogaleria Estados Unidos - O Flamengo realizou, na tarde desta terça-feira (14), um treino aberto para a torcida durante sua pré-temporada nos Estados Unidos. Cerca de 500 torcedores foram ao Ben Hill Griffin, estádio do Flórida Gators, para acompanhar a atividade comandada por Filipe Luís.

O trabalho desta terça teve como objetivo trabalhar a superioridade numérica na parte ofensiva e a inferioridade na defensiva. O técnico dividiu o time em dois grupos, com um deles esperando do lado de fora com dois coringas.

Veja a divisão dos times:

Sem colete: Varela, Ayrton Lucas, Evertton Araújo, Varela, Pablo Lucio, De la Cruz, Arrascaeta e Plata;

Colete Preto: João Victor, Léo Pereira, Alex Sandro, Allan, Gerson, Alcaraz e Luiz Araújo;

Colete Rosa: Wesley, Léo Ortiz, carbone, pulgar, Bruno Henrique, Michael e Matheus Gonçalves