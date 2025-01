Bragantino eliminou o Flamengo com vitória por 3 a 1 - Fernando Roberto/Bragantino

Publicado 14/01/2025 07:40 | Atualizado 14/01/2025 07:47

Rio - A Copa São Paulo de Futebol Júnior já definiu todos os classificados para a terceira fase. O Flamengo foi o único grande do Rio de Janeiro que ficou pelo caminho após perder por 3 a 1 para o Bragantino, nesta segunda-feira (13), com direito a gol de letra.

Restam 32 equipes na disputa pelo título. Botafogo, Fluminense e Vasco seguem na competição. O Tricolor enfrenta o Água Santa-SP, nesta terça-feira (14), às 19h30, enquanto o Alvinegro enfrenta a Ponte Preta, às 21h45. O Cruz-Maltino, por sua vez, entra em campo na quarta (15), às 11h, contra o Ceará.

O mata-mata da Copinha é disputado em jogo único. Em caso de empate no tempo normal, a disputa vai para os pênaltis. A final está marcada para o aniversário da cidade de São Paulo, no dia 25 de janeiro, no Pacaembu.

Veja os confrontos da terceira fase da Copinha:

Terça-feira (14/01)

Bahia x Coritiba - 11h - Porto Feliz

Mirassol x Criciúma - 15h - Bálsamo

Ferroviária-SP x Santos - 17h - Araraquara

Cruzeiro x Portuguesa-SP - 17h - São Carlos

São Paulo x Juventude - 18h30 - Jaú

Água Santa-SP x Fluminense - 19h30 - São Carlos

Guarani x Atlético-MG - 21h30 - Franca

Botafogo x Ponte Preta - 21h45 - Votuporanga

Quarta-feira (15/01)

Audax-SP x Athletico-PR - 11h - Osasco

Vasco x Ceará - 11h - Nicolau Alayon, em São Paulo

Grêmio x Goiás - 15h - Guaratinguetá

Ituano x Fortaleza - 15h - Salto

Flamengo-SP x Ibrachina - 15h - Guarulhos ou na Arena Ibrachina, em São Paulo

Palmeiras-SP x Sport-PE - 18h30 - Barueri

Vila Nova-GO x Corinthians-SP - 19h15 - Santo André

Zumbi-AL x Red Bull Bragantino-SP - 21h30 - Mogi das Cruzes