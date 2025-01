Jorginho está no Arsenal desde 2023 - Reprodução / Instagram @jorginhofrello

Jorginho está no Arsenal desde 2023Reprodução / Instagram @jorginhofrello

Publicado 13/01/2025 18:37

Rio - Em negociação com o Flamengo , Jorginho já revelou ter o desejo de jogar no Rubro-Negro. No ano de 2022, em entrevista ao canal de Alê Oliveira, no YouTube, o volante afirmou que a possibilidade seria "interessante".

"Jogar no Flamengo seria interessante. Meu pai ia querer me matar porque ele é vascaíno, mas seria interessante. Além disso, a minha mãe é botafoguense, mas é isso, quero apanhar não (risos)", afirmou Jorginho.

A ideia do Rubro-Negro é ter o ítalo-brasileiro de imediato. Seu vínculo com o Arsenal termina em junho e ele estará livre para assinar um pré-contrato com qualquer clube.



Os ingleses, inclusive, já avisaram a Jorginho que não dificultarão sua liberação em caso de uma proposta que seja considerada atrativa para ele.

Porém, se a liberação não acontecer, o clube carioca não deseja o esperar até o meio do ano. O Flamengo já está estuda enviar uma proposta ao Arsenal pelo volante, que vê um retorno ao Brasil com bons olhos.