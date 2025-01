Andrés Guardado após sua última partida pelo León, em novembro de 2024 - Divulgação / León

Andrés Guardado após sua última partida pelo León, em novembro de 2024Divulgação / León

Publicado 13/01/2025 14:19

o veterano Andrés Guardado, lenda da seleção mexicana. Na verdade, o meia de 38 anos já estava no clube, que está no mesmo grupo do

O León, do México, anunciou. Na verdade, o meia de 38 anos já estava no clube, que está no mesmo grupo do Flamengo no Mundial . Só que havia comunicado a aposentadoria do futebol no fim de 2024, mas voltou atrás.

Após a eliminação do León no Campeonato Mexicano, em novembro, Guardado fez o anúncio, nas redes sociais, que não jogaria mais.



"Estou aqui, no campo do estádio León, onde queria tornar pública minha decisão de deixar o futebol depois de 19 anos e encerrar minha carreira como jogador profissional no final desta temporada", disse à época, após duas temporadas pelo clube.



Entretanto, o experiente jogador, recordista de jogos pela seleção do México (182), foi convencido a voltar atrás na decisão, para participar do Mundial de Clubes. Ele já disputou cinco Copas do Mundo e foi campeão da Copa Ouro da Concacaf em 2011, 2015 e 2019.



Além de Guardado, o León tenta a contratação de James Rodríguez, segundo a imprensa mexicana.



O grupo do Flamengo no Mundial de Clubes



No grupo D, o Rubro-Negro estreia no torneio em 16 de junho, contra o Espérance, da Tunísia, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, às 22h (de Brasília).

Na segunda rodada, duelará com o Chelsea no mesmo local, no dia 19, às 15h (de Brasília). Quatro dias depois, em Orlando, no Camping World Stadium, às 22h (de Brasília), encara o León, do México.