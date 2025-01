Flamengo x Boa Vista_Campeonato Carioca_Arena Batistão_12-01-2025_Foto: Paula Reis / Flamengo - Paula Reis / Flamengo

Flamengo x Boa Vista_Campeonato Carioca_Arena Batistão_12-01-2025_Foto: Paula Reis / FlamengoPaula Reis / Flamengo

Publicado 12/01/2025 20:15

"Claro que não estamos satisfeitos com o resultado e com o que aconteceu, ainda vamos evoluir bastante nas próximas rodadas. Teremos uma conversa internamente para melhorar nas próximas rodadas", prometeu.



O treinador avaliou o que deu errado no jogo do Rubro-Negro, que criou poucas chances durante os 90 minutos.



"A gente enfrentou uma equipe que já vinha se preparando há mais tempo. Eles vieram em uma proposta de marcação mais baixa, tentamos fazer uma equipe mais organizada. Especialmente no primeiro tempo, tivemos volume de jogo mas agredimos pouco o gol adversário. Esse vai ser o nosso foco a partir do próximo treino para que a gente seja mais agressivo no último terço", explicou.



Cléber do Santos também explicou como tem sido o diálogo com Filipe Luís, que mesmo focado com a pré-temporada da equipe principal do Flamengo, segue de olho nos jovens.



"Falamos com Filipe diariamente. É um Flamengo só. Nossa ideia é verticalizar as informações. Há um alinhamento da fisiologia e departamento médico para que, quando ele precise de um atleta do sub-20, já saiba o que esperar", disse.



Outras declarações do técnico do Flamengo



Sobre Pablo, que errou nos dois gols

"É um atleta muito comprometido, desde o primeiro treino conversamos sobre a possibilidade de jogar, e ele se mostrou muito disponível. Todos os dias ele conversa com os atletas, a gente consegue aproveitar a experiência dele para que os mais jovens consigam desempenhar papel melhor, especialmente os defensores. Está totalmente disponível para nós nos treinamentos".



Sobre Lorran

"É um atleta com muita capacidade técnica, um atleta que está buscando o desenvolvimento no clube. Todas as pessoas estão imbuídas para que ele dê o seu melhor, e estamos vendo que ele quer essa melhora".