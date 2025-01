Flamengo acertou com a primeira contratação da Era José Boto - Gilvan de Souza / Flamengo

Flamengo acertou com a primeira contratação da Era José BotoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 12/01/2025 12:42 | Atualizado 12/01/2025 12:43

Juninho Vieira está na segunda temporada pelo Qarabag, do Azerbaijão Divulgação / Qarabag

Antes de assinar um contrato de quatro anos, o jogador de 28 anos fará exames médicos. A informação do acerto é do site 'ge', confirmada por O Dia.



Inicialmente existia a expectativa de que Juninho se apresentasse para treinar com o grupo nos Estados Unidos, mas os planos mudaram. Diante do processo burocrático para conseguir os documentos para a viagem, a diretoria optou que ele permaneça no Rio.



Até porque o elenco principal encerra a pré-temporada no exterior no dia 19, quando enfrenta o São Paulo em amistoso. Juninho, então treinará no Ninho do Urubu.]



Flamengo leva a melhor sobre o Sevilla

O atacante, que atua como centroavantes, mas também pelos lados do campo, chega para o lugar de Gabigol. Ele negociava com o Sevilla, da Espanha, e estava perto de um acerto quando balançou com a proposta do Flamengo.



Uma conversa com Filipe Luís sacramentou o desejo de defender o Rubro-Negro, que inicialmente ofereceu 4 milhões de euros, mas precisou subir a proposta para o clube do Azerbaijão liberá-lo.

Quem é Juninho

O atacante teve o nome aprovado pelas características, como o drible em velocidade e o bom posicionamento em campo.



Foi revelado pelo Athletico-PR, onde pouco atuou, e tem passagens por empréstimo por GE Brasil, Novorizontino, Figueirense e Vila Nova, além de Portimonense e Estoril, de Portugal.



Na temporada 2020/21, foi em definitivo para o Chaves, clube português onde atuou até 2023, quando se transferiu para o Qarabag e faz a segunda temporada no Azerbaijão.