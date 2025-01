Estádio Mané Garrincha, em Brasília - Carlos Gregório Jr / Vasco

Estádio Mané Garrincha, em BrasíliaCarlos Gregório Jr / Vasco

Publicado 12/01/2025 21:28

O Flamengo encaminhou acordo para enfrentar o Volta Redonda em Brasília pela quinta rodada do Campeonato Carioca, no dia 25 de janeiro. Com o Maracanã ainda fechado para reparos no gramado, o clube até pensou na possibilidade de jogar no Raulino de Oliveira, mas deve levar a partida para o Mané Garrincha.

A partida contra a equipe do Sul do estado deve ser a primeira do time principal na temporada, após quatro rodadas com os jovens das categorias de base e atletas com pouco espaço. As informações são do jornalista Venê Casagrande.

O gramado do Maracanã só deve voltar a receber partidas no início de fevereiro devido ao tratamento por desgaste - em 2024, foram 73 partidas oficiais mais eventos previamente agendados. Os quatro primeiros jogos do estadual foram marcados para o Nordeste.

Na primeira rodada do estadual, o Flamengo acabou sendo derrotado pelo Boavista no Batistão , em Aracaju, no Sergipe.

O elenco principal, por sua vez, segue em pré-temporada nos Estados Unidos na FC Series e fará o primeiro teste do ano contra o São Paulo, no dia 19 (domingo), no estádio do Inter Miami.