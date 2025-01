Fabrício Bruno, ex-Flamengo, foi apresentado como o novo reforço do Cruzeiro - Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Publicado 12/01/2025 20:04

Apresentado neste domingo (12) como o novo camisa 15 do Cruzeiro, Fabrício Bruno abriu o jogo sobre sua saída do Flamengo . O zagueiro citou os bons momentos defendendo o Rubro-Negro, negou qualquer tipo de conflito com o técnico Filipe Luís e destacou seu posicionamento ao pedir para ser negociado com a Raposa visando a temporada de 2025.

Sem mágoas, mas buscando uma valorização. Assim o zagueiro resumiu o processo de transferência para o clube que o projetou ao futebol nacional, de olho em grandes títulos em meio ao processo de reestruturação com a SAF cruzeirense.

"Flamengo sempre foi especial no futebol. Tudo que vivi no Rio, fui muito feliz. Talvez posicionamento que não faço do perfil, tem coisas de mim que não interessa. Vou me posicionar de estar certo, tenho que me posicionar. Lutei tanto para isso na minha vida. Quando tem oportunidade, tenho que ser firme. Não corri da responsabilidade. Eu que pedi para ser negociado. Não é qualquer clube que está interessando por mim. Clube que me projetou. Tinha sentimento de dívida (com o Cruzeiro)", disse Fabrício Bruno.

Na reta final de 2024, com Filipe Luís, Fabrício Bruno acabou perdendo espaço no time titular do Flamengo. O revelou conversas com o treinador em busca de entendimento sobre planos, sem qualquer tipo de atrito, e bateu na tecla de seu posicionamento quanto ao cenário atual da carreira.

"É uma ótima pessoa, excelente treinador. Tenho que ter essa conversa a partir do momento que não tem posicionamento de ninguém. Tive sim conversa com ele. Forma transparente e honesta. Ele falou que tinha coisas que não se encaixam no perfil, que pode melhorar. E tudo bem. Escolha do treinador. Nunca fui o cara de contaminar o grupo. Sempre fui um cara sincero e honesto. Melhor ser sincero e não dar letrinha", afirmou.

"Muita coisa é falada, é mentira. Nunca briguei com ele, nunca tive problema nenhum com treinador. Treinadores cuidados. Posso ler a mensagem me desejando sorte, me dissesse que fui importante a Copa do Brasil. Disse para seguira a carreira. Talvez não teria essa mensagem que não teria essa relação. Querem implantar ódio em cima do que não tem", completou.

Contratado pelo Flamengo em 2022, Fabrício Bruno disputou 148 jogos e marcou seis gols. Pelo clube, conquistou quatro títulos: Copa do Brasil (2022 e 2024), Conmebol Libertadores (2022) e Campeonato Carioca (2024).