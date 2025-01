Bill marcou dois gols na vitória do Flamengo - Divulgação / Flamengo

Publicado 12/01/2025 10:25 | Atualizado 12/01/2025 10:27

Rio - Apesar do susto na derrota para o Zumbi (AL) , o Flamengo conseguiu garantir vaga para a próxima fase da Copinha. Com gols de Felipe Lima e Bill (duas vezes), o Rubro-Negro venceu o São Bernardo por 3 a 1 - Xing diminuiu pros paulistas - na noite do último sábado (11) e finalizou o Grupo 23 em segundo.

Precisando vencer para se classificar, o clube carioca iniciou o jogo de forma perfeita: aos dois minutos da primeira etapa, Felipe Lima abriu o placar. O São Bernardo aproveitou algumas chances perdidas pelo Fla e tomou as rédeas da partida, ficando muito perto de empatar. Porém, perdeu intensidade e não conseguiu manter o ritmo.

Na segunda etapa, os paulistas voltaram à carga no duelo, mas sem conseguir levar perigo. Aos 24 minutos, em erro da defesa do São Bernardo, Felipe Lima recebeu a bola e encontrou Bill sem marcação para ampliar.

Minutos depois, mais uma falha do São Bernardo e o cenário do segundo gol do Flamengo voltou a se repetir. Aos 30, Xing diminuiu o placar, mas não foi suficiente para esboçar uma reação.

A equipe comandada pelo técnico Raphael Bahia agora enfrentará o Bragantino na segunda fase. O duelo está marcado para segunda-feira (13), às 21h45 (de Brasília), em Mogi das Cruzes.