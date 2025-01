Fabrício Bruno deixou o Flamengo e acertou com o Cruzeiro - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 11/01/2025 16:30 | Atualizado 11/01/2025 16:38

Rio - Fim de uma passagem vencedora e de identificação. O zagueiro Fabrício Bruno, que está de malas prontas para defender o Cruzeiro a partir de 2025, se despediu do Flamengo neste sábado (11) em publicação nas redes sociais.

Fabrício Bruno se apresentou com o restante do grupo na última quarta-feira, no Ninho do Urubu, quando as tratativas já se encaminhavam para um desfecho positivo. A diretoria da Raposa efetuou o pagamento à vista de R$ 44 milhões e o Flamengo concluiu o negócio

Veja a mensagem de despedida de Fabrício Bruno:

"Hoje é um dia de emoções fortes para mim, mas cheio de gratidão. Vestir essa camisa e representar o Flamengo foi um sonho que realizei com muito orgulho e dedicação. Cada treino, cada jogo, cada momento no campo foi vivido com intensidade e respeito por esse clube gigante.



Aos meus companheiros de equipe, deixo meu agradecimento pelo aprendizado diário, pela parceria e pelos momentos inesquecíveis que construímos juntos. As comissões técnicas, meu respeito e gratidão por sempre acreditarem no meu trabalho e me ajudarem a evoluir como atleta e como pessoa. À toda diretoria, gratidão pela oportunidade que me deram de representar esse grande clube.



E, claro, à Nação Rubro-Negra, que é o coração desse clube: vocês fizeram cada jogo ser especial. Jogar com o apoio e a energia de vocês é algo que nunca vou esquecer. Obrigado por cada grito, cada aplauso e até pelas cobranças, que me fizeram querer ser melhor a cada dia.



Levo comigo as lembranças, os aprendizados e o orgulho de ter feito parte dessa história. O Flamengo sempre será parte de mim, e eu serei eternamente grato por tudo. Valeu nação! Gratidão, Flamengo."