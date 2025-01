Everton Cebolinha era esperado na pré-temporada do Flamengo, mas retorno foi adiado - Marcelo Cortes/Flamengo

Everton Cebolinha era esperado na pré-temporada do Flamengo, mas retorno foi adiadoMarcelo Cortes/Flamengo

Publicado 11/01/2025 08:36 | Atualizado 11/01/2025 08:37

"Esses atletas necessitam ainda de um cuidado fisioterapêutico, de recuperação. Os três (Cebolinha, Pedro e Viña) ficarão em tratamento integral durante esse período da viagem da equipe principal. Eles precisarão desse ajuste e é o que vai ser feito essa semana. Acredito que a gente consiga bons resultados, principalmente com essa evolução que já observou nesses dois dias de tratamento que a gente vem acompanhando os atletas", disse Fábio Marcelo em entrevista à 'FlaTV'.

"O Pedro e o Everton vão para o campo. Vão fazer um trabalho no tanque de areia também, que é um pré-campo. A gente entende que a fase que os dois se encontram é muito interessante esse trabalho na areia, de recuperação proprioceptiva funcional. Ou seja é uma readaptação aos movimentos, às necessidades dos movimentos de cada um", completou.



O atacante, portanto, permanecerá no Rio de Janeiro seguindo tratamento ao lado de Pedro e Viña. Ele, inclusive, deverá ser o primeiro do trio a retornar, já que o camisa 9 tem previsão de retorno apenas para abril ou maio, enquanto o lateral-esquerdo somente no segundo semestre.

Flamengo divulga relacionados para a viagem

Com quatro garotos da base, o Flamengo embarcou para os Estados Unidos na noite da última sexta-feira (10). Por lá, enfrentará o São Paulo, no Chase Stadium, casa do Inter Miami de Messi, no dia 19.

Uma novidade é a presença de Arrascaeta. O meia já era esperado pelo Rubro-Negro para participar da pré-temporada, mas, de acordo com Fábio Marcelo, usará o período no país norte-americano para evoluir fisicamente.

"O Arrascaeta o departamento médico observou que ele pode fazer parte do grupo que vai viajar. Para que ele possa treinar fisicamente, evoluir nessa condição física mas também com essa questão de melhorar a questão muscular dele. Está a cargo da fisiologia e lá ele terá todos à disposição para que possa evoluir gradativamente e recondicionar da mesma forma", garantiu.

Relacionados do Flamengo

Goleiros: Léo Nannetti, Matheus Cunha e Rossi;



Defensores: Alex Sandro, Ayrton Lucas, Carbone, Varela, João Victor, Léo Ortiz, Léo Pereira e Wesley;



Meio-campistas: Alcaraz, Allan, Arrascaeta, De la Cruz, Erick Pulgar, Evertton Araújo, Gerson e Pablo Lucio;



Atacantes: Bruno Henrique, Luiz Araújo, Matheus Gonçalves, Michael e Plata