Fabrício Bruno conquistou uma Libertadores, duas Copas do Brasil e um Carioca pelo FlamengoMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 10/01/2025 21:51

Rio - Após liberar Fabrício Bruno para fazer exames médicos no Cruzeiro, o Flamengo confirmou que recebeu à vista o valor da venda, fechada em 7 milhões de euros (R$ 44 milhões na contação atual), e concluiu a negociação de transferência do zagueiro para o clube mineiro. O jogador assinará por quatro temporadas.

Nas tratativas, o Flamengo recusou uma primeira investida de 5 milhões de euros (cerca de R$ 31 milhões) por 50% dos direitos econômicos de Fabrício Bruno e depois o impasse foi quanto ao parcelamento desejado pelo Cruzeiro. Com tudo acertado e o desejo do jogador, a venda foi concluída.

Veja a nota do Flamengo:

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que concluiu o processo de transferência do zagueiro Fabrício Bruno para o Cruzeiro. A negociação foi finalizada mediante o pagamento à vista por parte da equipe mineira.



Fabrício Bruno, que chegou ao Flamengo em 2022, defendeu o clube em 150 jogos e contribuiu para a conquista da Libertadores daquele ano, além de dois títulos da Copa do Brasil (2022 e 2024).



O Clube de Regatas do Flamengo deseja sucesso ao atleta Fabrício Bruno na sequência de sua carreira."