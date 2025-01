João Gomes é titular absoluto do Wolverhampton - AFP

João Gomes é titular absoluto do WolverhamptonAFP

Publicado 11/01/2025 12:37

Arsenal, Liverpool e Manchester United demonstraram interesse na contratação do volante do Wolverhampton, segundo o jornal inglês 'The Sun'.

Revelação do Flamengo , João Gomes faz boa temporada na Premier League e começa a chamar a atenção de grandes clubes da Inglaterra.do volante do Wolverhampton, segundo o jornal inglês 'The Sun'.

E o Rubro-Negro está de olho nesse possível movimentação do mercado. Afinal, quando acertou a venda do jogador no início de 2023, manteve 10% de uma futura venda.



Flamengo vendeu o volante em 2023

Titular absoluto, João Gomes está valorizado e uma possível venda sairá por um valor muito maior do que o clube pagou, 18,7 milhões de euros (R$ 103,2 mi na cotação da época).

Entretanto, não será fácil nem barato contratar o volante. Ainda segundo o jornal inglês, o Wolverhampton não pretende negociá-lo na atual janela de transferências.



Só abriria uma exceção caso a proposta seja muito alta, com um valor irrecusável.



Como está João Gomes no Wolverhampton



O volante de 23 anos entrou em campo 21 vezes nesta temporada, e foi titular em todas as partidas. Ele marcou dois gols e deu duas assistências.



O bom desempenho desde a temporada passada o faz ser convocado para a seleção brasileira pelo técnico Dorival Júnior.