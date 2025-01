Vini Jr é alvo constante de racismo na Espanha - Oscar del Pozo / AFP

Vini Jr é alvo constante de racismo na Espanha Oscar del Pozo / AFP

Publicado 11/01/2025 09:53 | Atualizado 11/01/2025 09:54

Vini Jr irá depor à Justiça espanhola no dia 23 de janeiro pelos insultos racistas sofridos no clássico com o Barcelona, em outubro de 2023 . Dois torcedores do clube catalão estão sendo investigados pelos atos.

O brasileiro prestará seu depoimento via vídeoconferência, perante a juíza Carmen García, do Juizado de Instrução 18 de Barcelona, que também ofereceu a possibilidade do jogador se apresentar como vítima no caso. As informações são da agência de notícias 'Efe'.

A Justiça intimou a dupla investigada a depor como réus. Ambos negam os cânticos. Há também um terceiro autor, identificado pelas câmeras do estádio. No entanto, trata-se de um menor de idade, que será investigado na esfera correspondente.



Na ocasião, gritos de "mono", palavra em espanhol que significa macaco em português, foram proferidos em direção à Vini Jr em determinados momentos do clássico nas arquibancadas do Estádio Olímpico Lluís Companys.

Outros casos

Em 2024, o judiciário espanhol condenou vários torcedores por insultos contra o brasileiro. No mês de junho, condenou três torcedores do Valencia a oito meses de prisão pelos ataques racistas contra Vini Jr, em maio de 2023, no Estádio Mestalla.