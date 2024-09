Mais um caso de racismo contra Vini Jr leva torcedor a condenação na Espanha - AFP

Mais um caso de racismo contra Vini Jr leva torcedor a condenação na EspanhaAFP

Publicado 26/09/2024 11:11

um ano de prisão por racismo em duas partidas pelo Campeonato Espanhol, em fevereiro de 2023. Os alvos do ataque foram A Justiça da Espanha condenou um torcedor do Mallorca a, em fevereiro de 2023. Os alvos do ataque foram Vini Jr em partida do Real Madrid , e o nigeriano Chukwueze, contra o Villarreal.

Entretanto, o torcedor não cumprirá a pena na prisão após declarar-se culpado e arrependido. Ele ainda enviou uma carta com pedido de desculpas a Vini Jr e terá de participar de um programa "de igualdade de tratamento e de não discriminação", segundo comunicado do Real Madrid.





O racista foi identificado após uma operação comandada pelo diretor de segurança do próprio clube espanhol, após os dois casos repercutirem, inclusive com pedidos de providências por parte da LaLiga, que organiza o campeonato. O homem também recebeu a pena de não poder frequentar estádios de futebol por três anos. No ano passado, o Mallorca já havia tomada a mesma decisão em seus jogos O racistaespanhol, após os dois casos repercutirem, inclusive com pedidos de providências por parte da LaLiga, que organiza o campeonato.

O caso de racismo contra Vini Jr

Na vitória do Mallorca por 1 a 0 sobre o Real Madrid, em casa, o canal de TV DAZN flagrou o torcedor na arquibancada gritando "Vinícius, macaco. Você é um p... macaco". Logo após o jogo, o clube se manifestou e lamentou o racismo.

No mesmo duelo, Vini Jr foi muito provocado em campo, em especial pelo zagueiro Raillo, que chegou a estender o escudo da camisa para que o brasileiro beijasse.



Na época, o brasileiro prestou depoimento e a Justiça abriu um inquérito contra o torcedor do Mallorca, que já havia sido punido com uma multa de 4 mil euros (R$ 24 mil).



Segundo caso de torcedor preso

A Justiça da Espanha já havia tomado uma decisão inédita em junho de 2024, quando condenou três torcedores do Valencia a oito meses de prisão pelos ataques racistas contra Vini Jr, em maio de 2023, no Estádio Mestalla.

Além disso, eles estão proibidos de frequentar estádio por dois anos. No caso que ganhou grande repercussão mundial, devido aos ataques da torcida do Valencia no estádio, o brasileiro identificou os racistas que o ofenderam e o jogo foi paralisado no segundo tempo.