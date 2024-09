Lance do jogo entre Peñarol e Flamengo - Eitan Abramovich/AFP

Publicado 26/09/2024 21:01

Uruguai - O Flamengo está eliminado da Libertadores 2024. Isso porque empatou com o Peñarol por 0 a 0 no Estádio Campeón del Siglo, nesta quinta-feira (26), pelo jogo da volta das quartas de final da competição. Na ida, o Rubro-Negro perdeu por 1 a 0 e precisava tirar a desvantagem para seguir vivo na competição continental.

Na próxima fase, o Peñarol enfrentará o Botafogo, que eliminou o São Paulo. Os jogos das semifinais estão marcados para as semanas dos dias 23 e 30 de outubro.



Agora, o Fla volta a focar no Brasileirão. A equipe de Tite volta a campo no próximo domingo, às 20h, para enfrentar o Athletico-PR no Maracanã. A partida é válida pela 28ª rodada do campeonato.

O jogo

Com a necessidade de buscar reverter a desvantagem no placar agregado, o Flamengo se lançou ao ataque desde o início e dominou o primeiro tempo. Nesse cenário, o Rubro-Negro teve mais posse de bola - 76%, de acordo com a Conmebol - e pressionou o Peñarol.

O time carioca teve boas chances, mas não conseguiu o gol na etapa inicial. A primeira grande oportunidade veio logo aos dois minutos, quando Gerson cruzou na medida para Gonzalo Plata. O equatoriano conseguiu o cabeceio, mas Aguerre se esticou para fazer grande defesa.

O próprio Plata teve outra grande chance, dessa vez praticamente dentro da pequena área, mas ficou parado e desperdiçou a oportunidade de finalizar. O Peñarol, por sua vez, só incomodou na bola parada.

No retorno do intervalo, o cenário se manteve. O Flamengo seguia em cima do Peñarol e, assim como no primeiro tempo, encontrava espaços especialmente pelo lado esquerdo do campo de ataque. Apesar disso, faltava concluir as jogadas criadas.

Em determinado momento da etapa complementar, por volta dos 17 e 24 minutos, o Rubro-Negro se desligou um pouco da partida e viu o adversário crescer. Nesse período, o Peñarol aproveitou os erros de passe do Fla para retomar a posse e quase balançou as redes depois de dois vacilos seguidos de Rossi.

Passado esse momento, a equipe de Tite voltou a ficar com o controle da bola. O Flamengo seguiu tentando, mas não foi o suficiente para furar o sistema defensivo do adversário.

Ficha técnica

Peñarol x Flamengo



Data e hora: 26/9/2024, às 19h

Local: Estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu (URU)

Árbitro: Facundo Tello (ARG)



Cartões amarelos: Gonzalo Plata e Léo Ortiz (FLA)

Cartões vermelhos: -

Gols: -

PEÑAROL (Técnico: Diego Aguirre)

Aguerre; Pedro Milans, Javier Méndez, Guzmán Rodríguez e Maxi Olivera; Damián García, Eduardo Darías (Gastón Ramírez, 45'/2ºT) e Leo Fernández; Cabrera (Lucas Hernández, 22'/2ºT) Báez (Leonardo Sequeira, 22'/2ºT) e Maxi Silvera (Facundo Batista, 32'/2ºT).

FLAMENGO (Técnico: Tite)

Rossi; Varela (Wesley, 14'/2ºT), Fabrício Bruno (David Luiz, 38'/2ºT), Léo Pereira e Alex Sandro (Ayrton Lucas, 29'/2ºT); Léo Ortiz (Matheus Gonçalves, 38'/2ºT), De La Cruz e Arrascaeta; Gerson, Gonzalo Plata (Gabi, 14'/2ºT) e Bruno Henrique.