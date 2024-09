Tite orienta o Flamengo no jogo contra o Peñarol - Eitan Abramovich / AFP

Tite orienta o Flamengo no jogo contra o PeñarolEitan Abramovich / AFP

Publicado 26/09/2024 22:17 | Atualizado 26/09/2024 22:55

"Imaginava, sim, que com metade das oportunidades, mas não aconteceu. Criou um número grande também. Tiveram alguns detalhes importantes: a boa performance do goleiro de novo; imprecisão nossa em alguns momentos de apressar o processo, mas num volume muito grande que colocou; e talvez a efetividade tenha feito a diferença", disse Tite.

O treinador também ressaltou que aquilo que disse naquela entrevista coletiva foi uma projeção e não uma promessa.

"Eu projetei. Senão é promessa, eu acerto. Sei lá, tudo. Eu projetei. Eu coloquei 'prometo' ou eu projetei? Você está me cobrando e tem todo o direito, mas eu não prometi. Promessa é uma coisa 'pá' (neste momento, o técnico faz um barulho com a boca e acerta a mão na mesa). Eu não sou futurista. Eu disse que iríamos colocar isso, e era o objetivo criar e fazer. Nesse aspecto sim. Só que promessa não foi. Projetei, sim, trouxe responsabilidade para mim, sim. Era para fazer gol, sim. Tudo isso, só o termo não é", destacou Tite.

Nesta edição da Libertadores, o Flamengo ficou com a segunda colocação do Grupo E. O Rubro-Negro venceu três partidas - todas em casa -, mas sofreu como visitante: somou um empate, com o Millonários (COL); e duas derrotas, para Bolívar (BOL) e Palestino (CHI).



Nas oitavas de final, reencontrou o Bolívar. Com uma vitória de 2 a 0 na ida e uma derrota por 1 a 0 na volta, o Fla avançou às quartas. Nesta fase, porém, não conseguiu passar pelo Peñarol. A campanha ao longo da competição foi um dos temas da coletiva do treinador.

"Não tenho condição de te falar agora porque é um contexto muito grande. Trazer isso tudo agora... Eu não tenho toda essa dimensão, essa capacidade de análise. O que eu tenho para te colocar é que faltou essa precisão nesses momentos terminais, momentos de definição para transformar um maior volume, números de oportunidade em gol. Isso que eu tenho em relação a esses dois jogos".

"Como uma análise mais ampla, a gente perdeu quase 60 gols no ano, em uma equipe que estava estruturada para jogar em volta de um 9, do Pedro. De um jogador de área, de um jogador de retenção. Estou colocando para a gente ter uma dimensão. Um jogador de infiltração, um jogador de bola aérea, quando a bola está no fundo, quando as equipes se postam lá atrás. Talvez uma análise mais ampla requeira um tempo maior".

Agenda

Agora, o Fla foca no Brasileirão. A equipe de Tite volta a campo no próximo domingo, às 20h, para enfrentar o Athletico-PR no Maracanã. A partida é válida pela 28ª rodada do campeonato.