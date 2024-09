Vitor Pereira foi demitido do Flamengo - Foto: Reprodução/Instagram

Publicado 26/09/2024 16:01

Rio - Ex-técnico do Flamengo , Vitor Pereira afirmou que se arrepende de ter vindo para o futebol brasileiro. O português, que atualmente está no Al-Shabab, da Arábia Saudita, revelou que sua passagem no país só valeu a pena pelo dinheiro recebido.

"Houve alguns passos na minha carreira que não deveria ter dado. Esse (de ir ao Brasil) provavelmente foi um deles, do ponto de vista esportivo", disse Vitor Pereira, em entrevista ao jornal português 'A Bola'.

"Do ponto de vista financeiro, foi bom. Mas houve outros, não vou enumerá-los. Mas houve outros passos que dei que poderia ter dado outro rumo à minha carreira. Se tivesse mais paciência, teria ido a Inglaterra, Espanha...", complementou.

O tempo do treinador no Brasil foi recheado de polêmicas. Isso porque, em novembro de 2022, quando comandava o Corinthians, revelou que não iria renovar seu contrato com o clube paulista, alegando um problema de saúde de sua sogra como um dos principais motivos para tomar a decisão de voltar para Portugal.

Porém, um mês depois, foi anunciado pelo Flamengo, gerando críticas dos torcedores corintianos. Apesar disso, VP, como é apelidado, nunca foi unanimidade entre os rubro-negros. Na última temporada, o técnico durou apenas três meses no comando do clube carioca, colecionado cinco títulos perdidos - Carioca, Mundial de Clubes, Recopa Sul-Americana, Supercopa do Brasil e Taça Guanabara.