Léo Ortiz em treino do Flamengo - Gilvan de Souza /CRF

Publicado 25/09/2024 17:39 | Atualizado 25/09/2024 19:32

Rio - O Flamengo realizou, na tarde desta quarta-feira (25), seu último treino antes de enfrentar o Peñarol, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. O Rubro-Negro fez suas atividades em Montevidéu na Ciudad Deportiva LS, centro de treinamento que pertence ao atacante Luís Suárez.

A novidade para o jogo decisivo será a volta de Léo Ortiz ao time titular. O camisa 3 atuará mais uma vez como volante, no lugar de Erick Pulgar.



O provável time do Flamengo para pegar o Peñarol tem Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alex Sandro; Léo Ortiz, De la Cruz, Gerson e Arrascaeta; Plata e Bruno Henrique.

Preocupação

Durante o aquecimento, Wesley e Carlinhos trabalharam à parte do grupo. O lateral sofreu uma pancada na coxa esquerda na partida contra o Grêmio e mancou em alguns momentos do treino. Já o atacante, expulso contra o time gaúcho, não tinha nenhum problema físico conhecido.

Quem estará à disposição de Tite é Gabigol. Fora dos jogos contra Peñarol e Grêmio por problemas na coxa, o camisa 99 participou normalmente das atividades.

Grande desafio

Com a derrota por 1 a 0 no Maracanã, o Rubro-Negro precisa vencer o Peñarol fora de casa se quiser avançar às semifinais da Libertadores. A classificação nos 90 minutos só é possível com uma vitória por dois gols de diferença, enquanto a vantagem mínima leva a decisão para os pênaltis.