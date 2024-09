A Nação fez um AeroFla para apoiar a delegação no aeroporto - Reprodução/Instagram @flamengo

Publicado 24/09/2024 18:26

Rio - A torcida do Flamengo foi ao Galeão nesta terça-feira, 24, fazer um AeroFla para apoiar a delegação rubro-negra, que embarcou rumo a Montevidéu, no Uruguai. Na quinta, 26, a equipe de Tite medirá forças com o Peñarol por uma vaga na semifinal da Libertadores 2024.





O ônibus do Flamengo entrou pelo terminal de cargas do aeroporto. Lá, os torcedores cantaram músicas de apoio ao clube e também gritaram: "Vamos virar, mengo".

Segundo o "Uol", houve um princípio de tumulto com torcedores que queriam furar a barreira dos policiais. Além disso, um rubro-negro que estava em cima do ônibus do Fla se envolveu em uma rápida confusão com a polícia.

Torcida do Flamengo faz AeroFla no Aeroporto do Galeão para apoiar o time antes da viagem ao Uruguai para o jogo contra o Peñarol, pela Libertadores. @colunadofla.com



