Tite, técnico do Flamengo, durante a partida contra o GrêmioRoberto Vinícius/Agafoto/Estadão Conteúdo

Publicado 24/09/2024 14:30

Rio - O Flamengo precisará de uma recuperação incrível se ainda tiver o sonho de brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Na opinião dos comentaristas da Globo, o Rubro-Negro dificilmente terá forças para tirar os 11 pontos que o separam da liderança e deve focar suas forças nas Copas.

"Acho que o Flamengo está fora do título do Brasileiro a partir da derrota do Grêmio. (No meio da semana) De la Cruz e Arrascaeta estavam abaixo fisicamente falando. Se eles tivessem jogado contra o Grêmio possivelmente não estariam 100% contra o Peñarol. Na minha opinião ele (Tite) fez certo. Vai ser um jogo forte, pegado. Os uruguaios vão bater. Vai precisar dos jogadores com o gás todo. Vai valer a pena (ter poupado) se os jogadores voltarem com a classificação", afirmou Richarlyson durante o programa "Boleiragem".

A opinião do ex-jogador foi de encontro com a de Ricardinho, que também vê o Flamengo fora da disputa no Brasileirão.

"O Flamengo pode ser recuperar? Pode, mas não depende só dele. Acho que o Flamengo neste momento está fora do Brasileiro", declarou o ex-meia.

Caio Ribeiro foi além. Na opinião do ex-atacante, o Flamengo também não conseguirá se classificar contra o Peñarol, na Libertadores.

"Acho que o Flamengo não passa. Acho que o Flamengo não vai conseguir ganhar o jogo. Torço pelo Flamengo, gostaria que passasse, mas a derrota em casa pesa", explicou.

Atualmente, o Flamengo é o quarto colocado do Campeonato Brasileiro, com 45 pontos. O Rubro-Negro não vence no torneio há três jogos.