Gabigol está cada vez mais perto de um fim de ciclo no Flamengo - Marcelo Cortes /CRF

Publicado 24/09/2024 08:14

Rio - O Flamengo deve ter Gabigol à disposição para o jogo decisivo contra o Peñarol, na próxima quinta-feira (26), no Campeón del Siglo. A tendência é que o camisa 99 seja liberado para viajar com a delegação para o Uruguai, mas inicie a partida como opção no banco de reservas.



Recentemente, o atacante desfalcou o Flamengo por três semanas por conta de uma lesão muscular na coxa direita e só voltou a ser relacionado no clássico com o Vasco, no último dia 15. Porém, foi possível perceber o incômodo do ídolo rubro-negro em algumas arrancadas durante a partida.



Gabigol foi um dos 12 jogadores que o Flamengo optou por não levar para Porto Alegre, onde o time reserva enfrentou o Grêmio, no último domingo (22). Segundo o clube, ele não teve lesão detectada no músculo posterior da coxa direita, mas foi preservado por conta de uma fibrose na região.



Com a derrota por 1 a 0 no Maracanã, o Rubro-Negro precisa vencer o Peñarol fora de casa se quiser avançar às semifinais da Libertadores. A classificação nos 90 minutos só é possível com uma vitória por dois gols de diferença, enquanto a vantagem mínima leva a decisão para os pênaltis.