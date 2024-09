Bandeira do Flamengo - Foto: Divulgação/Twitter @Flamengo_en

Bandeira do FlamengoFoto: Divulgação/Twitter @Flamengo_en

Publicado 24/09/2024 22:38

Rio - Na noite desta terça-feira (24), o Flamengo divulgou as recomendações da Comissão de Segurança do Peñarol e da Polícia Nacional do Uruguai para os torcedores que viajarão a Montevidéu. Estão entre os pontos do informativo: a definição sobre a quantidade de instrumentos musicais dentro do estádio; ponto de encontro para a Nação; e recomendação para os rubro-negros andarem à paisana pela cidade, sem uniforme.

Confira:

- Ficou definido que entrarão no estádio apenas seis bandeiras que excedam as medidas da Conmebol (2x1). As bandeiras não podem ter mais de 1,5 metro de largura.



- Ficou definido que apenas sete instrumentos musicais podem entrar no estádio.



- Não poderão entrar no estádio bandeiras ou qualquer material que faça menção à Torcida Jovem do Flamengo. Este foi um pedido da polícia brasileira.



- O ponto de encontro para os torcedores do Flamengo é o Parque Franklin Delano Roosevelt. Esse ponto de encontro receberá os torcedores desde cedo. O horário de saída em direção ao estádio será entre 13h30 e 14h30. É importante chegar com antecedência.



- A diretoria do Peñarol recomenda que os torcedores do Flamengo não fiquem andando pela cidade e vão direto ao ponto de encontro. Caso fiquem, prefiram andar à paisana, sem uniforme, para evitar possíveis focos de violência.



- Esteja sempre com o seu documento em mãos. Na entrada do estádio, será necessário apresentá-lo.

Agenda