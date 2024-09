Arrascaeta, do Flamengo, em dividida no jogo contra o Peñarol pela Libertadores - Mauro Pimentel/AFP

Publicado 19/09/2024 20:55 | Atualizado 19/09/2024 22:25

Rio - Cenário complicado para o Flamengo nas quartas de final da Conmebol Libertadores. Na noite desta quinta-feira (19), no Maracanã, pela partida de ida, o Rubro-Negro teve mais uma atuação com pouca inspiração diante de sua torcida, exagerou nos erros e, com gol no começo da partida, perdeu para o Peñarol (URU) pelo placar de 1 a 0 com gol marcado pelo atacante Cabrera. A partida de volta será na próxima quinta-feira (26), às 19h (de Brasília), no Estádio Campeón del Siglo, em Montevideo.

Com o resultado, o Rubro-Negro precisará de uma vitória por pelo menos dois gols de diferença para conquistar a vaga na semifinal - um placar simples levará o confronto para os pênaltis. O Peñarol joga por um empate para avançar. Antes, no domingo (22), o Fla irá até Porto Alegre para a partida contra o Grêmio, pela 27ª rodada do Brasileirão.

Sem brilho

O Flamengo não se encontrou nos primeiros minutos de jogo no Maracanã. Mesmo com De la Cruz e Aarrascaeta armação, a equipe acumulou erros na fase de construção do jogo no campo de ataque e cedeu muitos espaços para o Peñarol sair em contra-ataque. Bem armado e agudo, o time uruguaio aproveitou e saiu na frente com um lindo gol.



E foi um ataque escancarando jogo coletivo. Aos 12 minutos, Pulgar errou passe e isso provocou saída em velocidade do time de Montevideo. Leo Fernández lançou na frente, Báez cruzou da esquerda para Maxi Silveira, que ajeita próximo da pequena área, e deixou na medida para Cabrera finalizar. A bola bateu na trave direita e entrou.



Os primeiros 45 minutos foram separados em dois recortes: nervosismo após sair atrás do placar e oportunidades valiosas que não foram aproveitadas. Quando se encontrou no duelo, o Rubro-Negro criou bem e quase chegou ao empate com Bruno Henrique, que, sozinho na pequena área, cabeceou no meio do gol e parou nas mãos de Aguerre. No fim, Gerson, de frente para o gol, finalizou em cima da marcação.



Ritmo abaixo

Na volta do intervalo, o Flamengo voltou a dar sinais claros de uma parte física prejudicada. O cansaço apareceu, os espaços para o Peñarol aumentaram e Tite até buscou saídas para dar novo fôlego ao time visando diminuir o prejuízo dentro do Maracanã.



As alterações miravam um estilo mais agressivo e buscando preencher o terço final apostando também nos cruzamentos. O que foi visto, na realidade, foi uma tentativa desesperada de arrancar, fora dos padrões da equipe, um gol em um dia longe do ideal e com pouca inspiração. Sem coletivo e muito menos aparições de talento individual, uma das marcas do Flamengo.



Do outro lado, o Peñarol pouco correu riscos tendo a vantagem para carregar e administrar no Campeón del Siglo. Os comandados de Diego Aguirre apertaram a marcação no meio-campo, não abaixaram muito as linhas e seguraram bem o Rubro-Negro para conquistarem a vantagem fora de casa.



FICHA TÉCNICA



FLAMENGO 0 X 1 PEÑAROL



Local: Maracanã

Data e hora: 19/9 (quinta-feira), às 19h (de Brasília)

Arbitragem: Jesús Valenzuela

Assistentes: Jorge Urrego Martínez e Tulio Moreno



Gol: Cabrera 12'/1ºT (PEN)



Cartões amarelos: Gonzalo Plata e Erick Pulgar (FLA); Damián García e Javier Méndez (PEN)



FLAMENGO: Rossi, Varela (Wesley), Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alex Sandro (Ayrton Lucas); Erick Pulgar (Alcaraz), De la Cruz (Léo Ortiz), Gerson e Arrascaeta; Gonzalo Plata (Carlinhos) e Bruno Henrique. Técnico: Tite.



PEÑAROL: Aguerre, Milans (Mayada), Guzmán Rodríguez, Javier Méndez e Maxi Olivera; Damián García, Darías (Gastón Ramírez), Cabrera (Siqueira) e Leo Fernández; Báez (Lucas Hernández) e Maxi Silvera (Facundo Batista). Técnico: Diego Aguirre.