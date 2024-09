Flamengo perdeu para o Peñarol no Maracanã e se complicou na Libertadores - Mauro Pimentel/AFP

Flamengo perdeu para o Peñarol no Maracanã e se complicou na LibertadoresMauro Pimentel/AFP

Publicado 19/09/2024 22:27

Rio - O Flamengo não estava inspirado na noite desta quarta-feira (19), no Maracanã, e perdeu por 1 a 0 para o Peñarol (URU) pelo jogo de ida das quartas de final da Conmebol Libertadores . O gol da equipe uruguaia foi marcado pelo atacante Cabrera, logo aos 12 minutos. Assista abaixo os melhores momentos da partida.

Com o resultado, o Rubro-Negro precisará de uma vitória por pelo menos dois gols de diferença na próxima quinta-feira (26), em Montevideo, no Estádio Campeón del Siglo, para conquistar a vaga na semifinal - um placar simples levará o confronto para os pênaltis. O Peñarol joga por um empate para avançar. Antes, no domingo (22), o Fla irá até Porto Alegre para a partida contra o Grêmio, pela 27ª rodada do Brasileirão.