Tite comandando o Flamengo na derrota para o Peñarol no MaracanãMauro Pimentel/AFP

Publicado 19/09/2024 22:14

foi alvo de xingamentos, disse entender a reação da torcida, mas confessou ter ficado magoado de alguma forma. Rio - O Flamengo foi mal na partida de ida das quartas de final da Libertadores, no Maracanã, e perdeu por 1 a 0 para o Peñarol na noite desta quinta-feira (19) . Após a partida, em entrevista coletiva, o técnico Tite, quedisse entender a reação da torcida, mas confessou ter ficado magoado de alguma forma.

"Claro que dói no lado humano, mas o lado da experiência também mostra que quando você produz bem, as reações do torcedor são compatíveis com o amor ao clube. Eu respeito muito isso até porque vivenciei bastante. Tenho, sim, o respeito quando a torcida me critica ou me vaia. O trabalho pode reverter e o resultado também. Transformar isso num desempenho bom lá, vencer e classificar é um caminho", disse.

Tite foi questionado sobre a dificuldade do Flamengo de fazer resultados fora de casa na Libertadores, o que não acontece desde 2022. O técnico prometeu que sua equipe irá furar o sistema defensivo do Peñarol na próxima quinta-feira (26), no Campeón del Siglo, em Montevideo, em busca da classificação.

"Grande oportunidade de quebrar essa escrita. É histórico, não é assim? Temos totais condições de chegar lá e fazer. Foi um jogo de efetividade. Com dois minutos ou três faz o gol, e você trabalha em cima do resultado. Fomos afoitos em alguns momentos, precipitamos em outros, e o goleiro teve felicidade também. Vai criar metade das oportunidades que criou hoje e vai fazer gol lá. Me cobra depois."

Para conquistar a vaga na semifinal e enfrentar Botafogo ou São Paulo (empate em 0 a 0 na ida), o Flamengo precisará por, pelo menos, dois gols de diferença. Uma vitória simples levará a decisão do confronto para os pênaltis.

Confira outras respostas de Tite:

Início com Pulgar no lugar de Léo Ortiz

"Todas as possibilidades que são aventadas agora fora do que aconteceu vão ter razão. Todas são 'poderia ser melhor'. Pulgar é um jogador de seleção, vinha bem na sequência e estava habituado (à posição) há mais tempo. O Léo estava jogando muito numa situação que não gostava. Eu precisava naquele momento, e ele contribuiu. A gente não pode generalizar por um erro. A escolha foi em cima de um jogador de seleção, de alto nível e que tem todo um lastro em cima de uma equipe organizada e treinada mais com ele do que com o próprio Ortiz."

Reação na partida

"O jogo do desempenho estava bem apresentado, e a efetividade ela também faz parte do futebol. Futebol é assim, em alguns momentos se fica com a sensação de que vai criar, ou fazer, e a imprecisão te tira. E eu tive essa sensação em alguns momentos durante jogo. Jogos se transformavam em outras situações que você cria uma, duas, três, você é efetivo. Futebol te permite isso. Pode-se jogar 10 vezes com o mesmo desempenho e não vai ter o mesmo placar. Hoje, o gol nos pressionou um pouco mais. Lá (no Uruguai), talvez eu possa ter o outro lado da moeda."

Escolha na lateral esquerda

"Temos dois grandes jogadores na lateral esquerda. Assim como era com Viña, que alternava. Estou tranquilo com qualquer decisão que seja tomada pela qualidade dos dois. Alex Sandro é construtor, com liberdade maior para De la Cruz, mas qualquer um dos dois vai dar uma resposta importante."