Pedro só voltará a jogar pelo Flamengo em 2025Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 20/09/2024 16:08

Rio - Coordenador de seleções masculinas da CBF, Rodrigo Caetano rebateu as declarações de Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, responsabilizando a entidade pela lesão do atacante Pedro na última Data Fifa. O mandatário rubro-negro afirmou que o jogador foi submetido à carga excessiva nos treinos e pode ter ocasionado a necessidade de cirurgia após ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.