Javier Cabrera comemora gol marcado no Maracanã - Mauro Pimentel / AFP

Javier Cabrera comemora gol marcado no MaracanãMauro Pimentel / AFP

Publicado 20/09/2024 17:41

Rio - Autor do gol da vitória do Peñarol por 1 a 0 sobre o Flamengo no Maracanã, na última quinta-feira (19), pela ida das quartas de final da Libertadores, Javier Cabrera destacou a inteligência da equipe para a manutenção do resultado. Ele reconheceu a cera da equipe, mas reforçou que tudo está dentro da competição.

"Faz parte do futebol, ser inteligente quando estamos sofrendo pressão e diminuir o ritmo do jogo. Fizemos muito bem e jogamos da melhor maneira que conseguimos", ponderou o atacante na zona mista após o jogo.O Peñarol abriu o placar logo no começo da primeira etapa e, apesar do Rubro-Negro tomar conta da partida, conseguiu segurar o resultado e levar a vantagem do empate ao Uruguai.Bruno Henrique, camisa 27 do clube carioca, reclamou da atitude do adversário: "Depois do gol não teve mais jogo, todos fazendo cera o tempo todo. E o árbitro não tomou uma atitude".