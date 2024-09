Hugo Souza é um dos destaques do Corinthians - Raphael Martinez / Agência Corinthians

Publicado 20/09/2024 17:09

Rio - O Corinthians deseja sacramentar em breve a contratação definitiva de Hugo Souza junto ao Flamengo. Como pode exercer seu direito de compra a partir de outubro, o time paulista negocia para não precisar pagar multa para que o goleiro enfrente o Rubro-Negro nos dois jogos da semifinal da Copa do Brasil.

Pelo contrato de empréstimo, o Corinthians pode exercer a compra de 50% dos direitos de Hugo Souza que pertencem ao Flamengo por 800 mil euros (R$ 4,7 milhões) a partir do dia 1º de outubro, mas tenta melhorar as condições do negócio. Se a transferência for concluída no primeiro dia do mês, ele estará livre para atuar no primeiro jogo, no dia 2, no Maracanã, sem a necessidade do pagamento de multa, e consequentemente no confronto de volta, no dia 16, na Neo Química Arena.

Se o goleiro ainda tiver emprestado, o Timão precisará pagar R$ 1 milhão para escalá-lo nos dois jogos. Vale lembrar que, no início deste mês, o clube paulista já pagou R$ 500 mil para ter o jogador na partida entre as duas equipes no Brasileirão. Mesmo se o negócio não for fechado a tempo, o Corinthians já decidiu que terá Hugo em campo nos dois jogos.nos dois jogos. Vale lembrar que, no início deste mês, o clube paulista já

"A forma que for, a gente certamente vai exercê-lo, já fizemos um pagamento para o primeiro jogo do Brasileiro e a ideia é que a gente consiga continuar contando com o Hugo. Temos bons goleiros na equipe, a confiança é para todos, mas é um goleiro titular que chegou jogando em São Paulo. Tem grandes jogos, certamente a gente espera poder contar com ele nesses dois jogos também", disse Fabinho Soldado, executivo de futebol da CBF, após o sorteio dos mandos de campo realizado nesta sexta-feira (20).

Apesar do pouco tempo, Hugo Souza já caiu nas graças da torcida do Corinthians. Em 17 jogos pelo Timão, o goleiro sofreu 15 gols e defendeu quatro cobranças de pênalti.