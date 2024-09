Bruno Henrique acredita em virada do Flamengo contra o Peñarol - Mauro Pimentel / AFP

Publicado 20/09/2024 16:18

derrotado em casa no jogo de ida por 1 a 0, o Rubro-Negro precisará vencer o Peñarol no Uruguai se quiser ficar com a vaga. Apesar da difícil missão, os jogadores rubro-negros acreditam que é possível reverter o cenário, mesmo jogando longe do Rio e com a pressão da torcida uruguaia. Rio - O Flamengo não terá vida fácil para chegar às semifinais da Libertadores. Após ser, o Rubro-Negro precisará vencer o Peñarol no Uruguai se quiser ficar com a vaga. Apesar da difícil missão,, mesmo jogando longe do Rio e com a pressão da torcida uruguaia.

"Temos condições de vencer lá. No jogo da volta, precisamos imprimir o ritmo que tivemos aqui. Foram mais de 10 finalizações no gol, mas o goleiro deles estava em um dia muito feliz. Precisamos ter confiança para reverter esse resultado", disse Bruno Henrique, que criticou a "cera" dos uruguaios no Maracanã.

"Da forma que jogaram aqui hoje, ele não vão jogar lá. Conseguiram um lance e fizeram o gol. Depois não teve mais jogo, goleiro e equipe o tempo todo fazendo cera. E o árbitro não toma uma atitude. Não é ficar dando desculpa, temos 90 minutos e lá vai ser diferente", reclamou.

Experiência pode pesar

Segundo Alex Sandro, o time está preparado para encarar o cenário desfavorável e sabe que precisará fazer diferente na casa do Peñarol.

"Mais do que falar, nós temos que fazer. Sabemos que a gente não apresentou nosso melhor futebol hoje. Muitas vezes entramos no jogo que o Peñarol queria, esquecemos de jogar nosso futebol, o que a gente treina, com a qualidade que a gente tem. Provavelmente o próximo jogo será diferente, mas vamos enfrentar, encarar o ambiente, que é muito difícil de se jogar, porém, temos jogadores experientes e estaremos preparados", declarou o camisa 26.

Agenda

Com o resultado negativo no Maracanã, o Rubro-Negro precisa vencer os uruguaios fora de casa se quiser avançar às semifinais da Libertadores. As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira (26), às 19h (de Brasília), no Campeón Del Siglo. Antes, o time carioca jogará contra o Grêmio, no próximo domingo (22), às 18h30, em Porto Alegre.