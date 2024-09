Rossi, goleiro do Flamengo, durante a derrota para o Peñarol - Mauro Pimentel / AFP

Publicado 20/09/2024 06:00

derrota do Flamengo por 1 a 0 para o Peñarol, no jogo de ida das quartas de final da Libertadores, na noite da última quinta-feira (19), teve como trilha sonora no Maracanã as vaias e xingamentos da torcida, o que desagradou ao goleiro Rossi. Apesar de entender o sentimento do torcedor, o argentino acredita que a atitude contribui para o "ambiente ruim". Rio - A, no jogo de ida das quartas de final da Libertadores, na noite da última quinta-feira (19), teve como trilha sonora no Maracanã as, o que desagradou ao goleiro Rossi. Apesar de entender o sentimento do torcedor,

"Gera um ambiente que para todo mundo é ruim. E parece que a gente está fazendo mal nosso trabalho. Então a gente precisa de apoio", declarou o camisa 1.

"O torcedor sempre vai querer ganhar, assim como a gente. Acho que as vaias são desnecessárias. A gente acredita no resultado, é só um gol. É descansar e se preparar mental e fisicamente da melhor maneira. Sabemos que será uma final no Uruguai", completou.

Mesmo com o resultado negativo no Maracanã, Rossi conseguiu apontar pontos positivos na atuação do Flamengo contra o Peñarol.

"Mais de 70% de posse de bola (teve o Flamengo no jogo) e a gente está vivo ainda. Então é apoiar para a próxima vez jogar no Uruguai. Tivemos chance de fazer o gol, mas não conseguimos tirar do goleiro", finalizou o arqueiro.

Agora, o Rubro-Negro precisa vencer os uruguaios fora de casa se quiser avançar às semifinais da Libertadores. As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira (26), às 19h (de Brasília), no Campeón Del Siglo. Antes, o time carioca jogará contra o Grêmio, no próximo domingo (22), às 18h30, em Porto Alegre.