Gerson em ação na derrota do Flamengo para o Peñarol pela Libertadores - Mauro Pimentel/AFP

Publicado 19/09/2024 21:24

Rio - O Flamengo foi muito mal e largou atrás nas quartas de final da Conmebol Libertadores, nesta quinta-feira (19), ao perder por 1 a 0 para o Peñarol dentro do Maracanã . Após a partida, o volante Gerson lamentou o resultado no jogo de ida, mas não jogou a toalha e vê o Rubro-Negro com totais condições de reverter o cenário na próxima quinta-feira (26), em Montevideo.

"Temos o jogo de volta, temos mais 100 minutos para tentar inverter essa situação. É trabalhar. Domingo temos já um jogo de uma outra competição (contra o Grêmio pelo Brasileirão). Pensar no jogo de domingo. E depois do jogo de domingo, trabalhar até quinta-feira para chegar lá e reverter esse placar", disse, em entrevista à "ESPN".

Ao fim da partida, a torcida presente no Maracanã não poupou o elenco e a comissão técnica pelo tropeço. Em tom de cobrança, os rubro-negros vaiaram após a derrota e pediram comprometimento com a camisa do clube.

"Tem que ter mentalidade forte e ainda não acabou nada. Saímos derrotados no primeiro jogo, mas temos capacidade de reverter essa situação", completou Gerson.

Com o resultado, o Rubro-Negro precisará de uma vitória por pelo menos dois gols de diferença no Estádio Campeón del Siglo para conquistar a vaga na semifinal - um placar simples levará o confronto para os pênaltis.