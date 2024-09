Arrascaeta ao lado de Nicolás de La Cruz em treino - Marcelo Cortes /CRF

Publicado 18/09/2024 20:03

Rio - O técnico Tite definiu o time do Flamengo que mandará a campo nesta quinta-feira (19), contra o Peñarol, no Maracanã, pelas quartas de final da Libertadores. O treinador contará com o retorno de De La Cruz, que reassume sua vaga no meio no lugar de Léo Ortiz.

Além do uruguaio, Alex Sandro e Plata também começarão a partida. Os dois estrearam no clássico com o Vasco, no último domingo (15), e tiveram boas atuações.

Com isso, o provável time do Flamengo para enfrentar o Peñarol tem Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, De la Cruz, Gerson e Arrascaeta; Plata e Bruno Henrique.