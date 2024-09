Gabigol em treino do Flamengo - Marcelo Cortes / CRF

Publicado 18/09/2024 18:32

Rio - O Flamengo não contará com Gabigol na partida contra o Peñarol, nesta quinta-feira (19), no Maracanã, pelas quartas de final da Libertadores. O atacante passou por exames e não teve lesão detectada no músculo posterior da coxa direita, mas a comissão técnica decidiu preserva-lo por conta de uma fibrose na região.

Fora do jogo desta quinta, Gabi foi entregue ao departamento de fisioterapia e preparação física. Ele seguirá trabalhando para estar à disposição de Tite nas próximas partidas.

Recentemente, Gabigol desfalcou o Flamengo por três semanas por conta de uma lesão muscular na coxa direita e só voltou a ser relacionado no clássico com o Vasco, no último domingo (15). Porém, foi possível perceber o incômodo do ídolo rubro-negro em algumas arrancadas durante a partida.

Sem o camisa 99, Tite terá apenas dois jogadores para escalar como centroavante: Bruno Henrique, que vem jogando improvisado na função, e Carlinhos.